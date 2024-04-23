Вашингтон, 23 апреля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В ситуации на Ближнем Востоке все козыри на руках президента России Владимира Путина. Российский лидер пользуется большим авторитетом среди государств региона, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Россия — это ещё один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Она больше чем просто фактор. Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется очень большим уважением, как и Россия», — подчеркнул Макгрегор.

По словам полковника, Путин всегда призывал к сдержанности и терпению. Ближневосточные страны в целом прислушиваются к его советам, констатировал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что экономическое сотрудничество России с партнёрами с Ближнего Востока пока не может быть полностью публичным из-за огромного количества стран-недоброжелателей. Визиты в 2023 году Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показали широкие перспективы для взаимодействия, добавил представитель Кремля.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) должен принять все меры, необходимые для недопущения эскалации на Ближнем Востоке, заявила 16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам дипломата, сейчас СБ ООН не может полноценно выполнять свою работу из-за позиции некоторых стран. Сложившаяся тяжёлая ситуация на Ближнем Востоке стала следствием провалившейся авантюрной политики США, которые действовали исключительно в своих интересах и ради удовлетворения собственных амбиций.