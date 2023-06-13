Вашингтон, 13 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty рассказал, что его восхищает в России президент Владимир Путин и российские женщины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Путин спас Россию», — заявил Риттер.

Он назвал российского лидера лучшим главой государства по сравнению с нынешними мировыми лидерами.

Также Риттера восхитили российские женщины. По словам экс-разведчика США, каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном, так как на них держится общество.

Риттер отметил, что женщины, которые поддерживали свои семьи, работали и помогали своим детям получать образование, спасли российское общество в период после распада Советского Союза и продолжают укреплять Россию сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня бывший разведчик Вооружённых сил США Риттер назвал бессмысленными попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы Путина. Американец отреагировал на выступление Блинкена, в котором тот заявил об убеждённости российского лидера в том, что Россия способна продержаться дольше Украины и её союзников. При этом Риттер отметил, что постоянно следит за заявлениями Путина и ничто из них не совпадает с тем, что транслирует Блинкен.