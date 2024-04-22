Сеул, 22 апреля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Северная Корея провела запуск баллистической ракеты, сообщили 22 апреля в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов.

KCNA / ТАСС

«Север (КНДР) запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского) моря», — говорится в сообщении.

Более подробной информации о запуске ракеты пока не приводится.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля КНДР провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Сообщалось, что ракета пролетела около 650 километров, прежде чем упасть в Японском море. При этом скорость ракеты, как утверждают военные, была аналогична скорости гиперзвуковой ракеты.

Кроме того, 20 апреля Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты в Западно-Корейском заливе.