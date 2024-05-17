Сеул, 17 мая, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Северокорейские военные 17 мая провели ракетные испытания, запустив в сторону Восточного моря баллистическую ракету, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

KCNA

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что Северная Корея 17 мая запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

«Военные анализируют подробные характеристики, включая модель ракеты и дальность полёта», — сообщило агентство.

Предыдущие ракетные испытания Северная Корея провела 22 апреля, запустив ракету сверхбольшой реактивной системы залпового огня ближнего радиуса действия.

На следующий день, 23 апреля, Yonhap сообщило, что северокорейские военные провели первые виртуальные комплексные тактические испытания, имитирующие ядерную контратаку с использованием сверхбольших систем залпового огня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил учениями.

Власти Северной Кореи 14 мая сообщили, что Ким Чен Ын осмотрел тактическую ракетную систему, планируемую к поставкам в армию. Он дал положительную оценку работе предприятий ВПК страны.