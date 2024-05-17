Киев, 17 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Во Львовской области на границе с Польшей образовался крупный затор из автомобилей. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пробки на дорогах

По данным журналистов, на пунктах пропуска в очередях стоят 760 автомобилей и 25 автобусов. Больше всего их возле пропускного пункта «Шегини».

Официальные причины массового выезда людей издание не назвало, однако обратило внимание, что очереди возникли в преддверии 18 мая, когда на Украине вступит в силу закон об ужесточении мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине 16 апреля. После его вступления в силу все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет. Также им необходимо в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате.

Отмечается, что новый закон фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами (территориальные центры комплектования (ТЦК)). Теоретическая возможность обжаловать решение суда для тех, кто не хочет служить в армии, останется, но они к тому времени уже будут мобилизованы, заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала закон актом геноцида. Она добавила, что миллионы людей благодаря росчерку пера стали расходным материалом.

Из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, закон фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста.