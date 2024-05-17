Вашингтон, 18 мая, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Американский суд вынес приговор Дэвиду Депейпу за нападение с молотком на Пола Пелоси, супруга бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также за попытку похитить её саму. Об этом 17 мая сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчину приговорили к 30 годам тюремного заключения. Коллегия присяжных признала его виновным ещё в ноябре 2023 года. Обвинение просило отправить подсудимого в тюрьму на 40 лет.

В свою очередь, адвокаты Депейпа настаивали на том, что максимальное наказание должно составлять не более 14 лет. Защита подсудимого поясняла, что мужчина не имел криминального прошлого, а нападение он совершил из-за тяжёлой жизненной ситуации.

Судья Джеклин Скотт Корли, которая зачитала приговор, отметила, что при принятии решения по делу Депейпа была учтена беспрецедентность факта проникновения в дом чиновника.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Дэвид Депейп проник в дом Нэнси Пелоси и напал на Пола Пелоси, ударив его молотком. На момент инцидента потерпевшему было 82 года.

Депейп избивал Пола Пелоси на глазах полицейских, прибывших на вызов. После случившегося врачи успешно прооперировали пострадавшего. Позже появилось видео с кадрами с моментом нападения. Запись была сделана на нагрудную камеру одного из полицейских.

В январе 2023 года Депейп заявил журналистам, что жалеет о том, что не смог сделать то, что он замышлял. Мужнина звонил репортёрам из тюрьмы, где он находился под стражей после нападения.