Мужчина, напавший на супруга Пелоси, выступил с обращением
Мужчина, напавший с молотком на супруга Нэнси Пелоси, извинился за «недоделанную работу»
Вашингтон, 29 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Мужчина, напавший на Пола Пэлоси, супруга экс-спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выразил сожаление, что не смог «доделать работу». Об этом злоумышленник рассказал 28 января в телефонном разговоре с журналистом телеканала KTVU.
Уточняется, что Дэвид Депейп, напавший на супруга Пэлоси, позвонил журналисту из тюрьмы. При этом репортёр получила строгие инструкции, ей было запрещено оспаривать заявления Депейпа и задавать уточняющие вопросы.
«Я хочу извиниться перед вами. Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, больше никто не виноват, мне следовало подготовиться получше», — заявил злоумышленник.
До этого Депейп сделал признание в том, что он планировал нападение на саму Нэнси Пелоси, а также на Хантера Байдена — сына президента США Джозефа Байдена. Кроме того, мужчина, по его словам, хотел напасть на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и голливудского актера Тома Хэнкса. По мнению Депейпа, все люди, которых он назвал, ответственны «за ложь» Демократической партии.