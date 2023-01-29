Вашингтон, 29 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Мужчина, напавший на Пола Пэлоси, супруга экс-спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выразил сожаление, что не смог «доделать работу». Об этом злоумышленник рассказал 28 января в телефонном разговоре с журналистом телеканала KTVU.

Financial Times photos Пол Пелоси

Уточняется, что Дэвид Депейп, напавший на супруга Пэлоси, позвонил журналисту из тюрьмы. При этом репортёр получила строгие инструкции, ей было запрещено оспаривать заявления Депейпа и задавать уточняющие вопросы.

«Я хочу извиниться перед вами. Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, больше никто не виноват, мне следовало подготовиться получше», — заявил злоумышленник.

До этого Депейп сделал признание в том, что он планировал нападение на саму Нэнси Пелоси, а также на Хантера Байдена — сына президента США Джозефа Байдена. Кроме того, мужчина, по его словам, хотел напасть на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и голливудского актера Тома Хэнкса. По мнению Депейпа, все люди, которых он назвал, ответственны «за ложь» Демократической партии.