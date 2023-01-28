Вашингтон, 28 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Момент, когда Пола Пелоси (мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси) в октябре прошлого года ударил молотком уроженец Канады Дэвид Депепи, опубликован в интернете.

WILL OLIVER/EPA/TASS Нэнси Пелоси и ее супруг Пол Пелоси

Видео засняла нагрудная камера полицейского. В первой части видео отображён момент проникновения злоумышленника в дом. Затем видно, как он угрожает ударить молотком свою жертву, а Пол Пелоси пытается ему помешать.

Затем видно, как Депепи наносит удары, а затем полиция нейтрализует агрессора, при этом Пелоси без движения лежит на полу.

Напомним, нападение на Пола Пелоси произошло в конце октября. Предположительно, первоначальной целью Депепи было нападение на Нэнси Пелоси, но она в тот день отсутствовала дома, находясь в Вашингтоне.

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В конце января в рамках уголовного дела суд в Сан-Франциско разрешил публиковать видео с нагрудных видеокамер полицейских и другие видеоматериалы, связанные с этим нападением.