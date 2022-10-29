Сан-Франциско, США, 29 октября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Нападавший избивал молотком мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола на глазах приехавших на вызов полицейских. Об этом рассказал официальный представитель полиции американского города Сан-Франциско на брифинге.

BenjaminNelan Молоток

«Офицеры находились на пороге дома и наблюдали, как господин Пелоси и господин ДеПейп держались каждый одной рукой за единственный молоток. Офицеры видели только один молоток. Стоя все еще вне дверного проема, офицеры приказали обоим мужчинам бросить молоток. Господин ДеПейп немедленно выхватил молоток у господина Пелоси и яростно набросился на него с молотком», — рассказал он.

В полиции добавили, что нападения, скорее всего, носило запланированный характер. Тем не менее мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пола Пелоси успешно прооперировали в больнице после нападения. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное и ожидают его полного выздоровления. Президент США Джо Байден уже осудил нападение на супруга спикера палаты представителей американского Конгресса и назвал произошедшее «отвратительным».