Ростов-на-Дону, 17 мая, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Убийство девочки восьми лет раскрыли по горячим следам сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Девочка восьми лет пропала днём 17 мая в станице Ольгинской. Как рассказали родители ребёнка, девочка пошла в магазин, но домой не вернулась. Тревогу подняли примерно через 2,5 часа после исчезновения девочки.

«Оперативники быстро установили, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», — пишет Ирина Волк.

Через некоторое время тело ребёнка обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция задержала мужчину, который 2 мая ударил девятилетнюю девочку в посёлке Томилино в подмосковных Люберцах. Мужчину доставили в полицию для проверки. Против него возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Нападение мужчины на девочку в Люберцах попало на видео. Он шёл по тротуару, яростно пиная сначала забор, а потом припаркованный микроавтобус. Когда мимо хулигана проходили школьники, он сильно ударил рукой девочку, она от удара упала на газон. Злоумышленник скрылся. Пострадавшую школьницу доставили в травмпункт, где медики диагностировали у неё ушибы лица и головы.