Люберцы, Московская область, 2 мая, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Полиция задержала мужчину, который 2 мая ударил девятилетнюю девочку в посёлке Томилино в подмосковных Люберцах, заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он был задержан гражданами, ставшими свидетелями произошедшего. Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу», — сообщила представитель министерства.

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По предварительным данным, мужчина ударил школьницу из хулиганских побуждений. Его доставили в полицию для проверки. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщало ИА Регнум, нападение мужчины на девочку в Люберцах, попало на видео. Он шёл по тротуару, со злостью пиная сначала забор, а потом припаркованный микроавтобус. Когда мимо хулигана проходили школьники, он ударил ребёнка рукой, сильно замахнувшись. Девочка от удара упала на газон.