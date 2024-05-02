Люберцы, Московская область, 2 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Девятилетнюю школьницу в подмосковных Люберцах ударил по голове незнакомый мужчина. В распоряжение ИА Регнум попало видео нападения.

Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина шёл по тротуару и пинал дорожное ограждение, затем припаркованный микроавтобус «Газель». Когда мимо него проходила группа школьников, он с размаху ударил рукой по голове девочке. Она от удара упала на газон.

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Злоумышленник скрылся. Пострадавшую школьницу доставили в травмпункт, где медики диагностировали у неё ушибы лица и головы.

Пресс-служба подмосковного управления СК сообщила о возбуждении уголовного дела по этому инциденту по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи проверяют причастность к преступлению мужчины 1999 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале мужчина в Курчатове в Курской области ударил в магазине трёхлетнего мальчика кулаком по голове. Ребёнок упал, на помощь подбежали родители мальчика. Напавшего задержали, по информации местного отдела полиции, мужчина был пьян.

В марте в Балашове в Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за того, что тот не оплатил проезд. Напавший толкал его и пнул ногой. Инцидентом занялось региональное управление СК.