Москва, 17 мая, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Запрет Евросоюзом вещания четырёх российских СМИ является хамством и глупостью, заявил 17 мая гендиректор «Известий» Владимир Тюлин.

Известия/Зураб Джавахадзе Гендиректор «Известий» Владимир Тюлин

«Хамство и глупость. В комментариях не нуждаются — они и так очевидны», — процитировали его «Известия».

Брюссель постановил запретить вещание «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe. Постановление вступает в силу 18 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Евросоюза заявил о решении приостановить вещание четырёх российских СМИ 17 мая. Он объяснил это тем, что на издания якобы прямо или косвенно влияют власти России. Постановление будет действовать во всех странах, входящих в ЕС.

МИД России заявил, что в случае запрета в ЕС вещания российских медиа Москва приметответные меры. Министерство назвало этот шаг продолжением мер по политической цензуре и зачистке информпространства Европы от доступа к альтернативной точке зрения, а также попыткой замолчать правду.