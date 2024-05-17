Москва, 17 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду подготовил поправку, согласно которой вдовам погибших бойцов СВО на Украине будут платить пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет, сообщила член комитета Екатерина Стенякина 17 мая в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — написала она.

Стенякина отметила, что поправку подготовили по поручению президента Владимира Путина. Она также заявила, что комитет оперативно выполняет поручения главы государства, особенно когда речь идёт об участниках СВО и их семьях.

В настоящее время выплаты вдовам участников спецоперации на Украине положены до достижения детьми восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в сентябре 2023 года назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что в первую очередь это должны понимать представители органов власти всех уровней. Глава государства также призвал руководителей регионов быть открытыми к диалогу с людьми.

3 апреля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выполнит поручения президента по поддержке участников специальной военной операции, а также их родных. Он отметил, что этот вопрос всегда будет в центре внимания правительства.