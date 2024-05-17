Брянск, 17 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 17 мая обстреляли территорию Брянской области, в результате в селе Зерново погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов», ― уточнил в Telegram-канале глава региона.

Он добавил, что украинские военные вели обстрел целенаправленно по мирным жителям.

«К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села», — сообщил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сбили ночью 16 мая в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов украинской армии над Белгородской, Калужской и Тульской областями, в Крыму. В Брянской области сбили два беспилотника. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны. Ещё два дрона перехватили над территорией Крыма.

Как уточнил Богомаз, дрон самолётного типа сбили над Почепским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Ещё одну атаку с применением украинских беспилотников в Брянской области зафиксировали в ночь на 10 мая. Средства ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом.