Вашингтон, 17 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. НАТО пока не планирует отправлять войска на Украину, но в будущем может это сделать для обучения военных ВСУ. Об этом написала газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран альянса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя сейчас и нет планов отправлять войска на Украину, это произойдет «в конечном итоге», по крайней мере, в качестве подготовки и поддержки ВСУ», — говорится в материале.

Отмечается, что из-за недостатка личного состава в ВСУ украинские чиновники обратились к США и НАТО с просьбой помочь обучить около 150 тыс. новобранцев.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун, слова которого привело издание, заявил, что отправка инструкторов НАТО на Украину в будущем кажется ему неизбежной.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений о возможности отправки западными странами войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, отметил он.

6 мая ракетные соединения Южного военного округа Вооружённых сил России провели учения, отрабатывая применение нестратегического оружия. Минобороны объявило, что учения в том числе проводят в качестве ответа на провокационные заявления западных официальных лиц.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Вашингтон не намерен направлять на Украину как свои войска, так и инструкторов для обучения украинских военных.