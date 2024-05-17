Вашингтон, 17 мая, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Наступление российской армии в Харьковской области застало ВСУ врасплох из-за выхода из строя терминалов Starlink, которые украинские военные применяют для связи, сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеопотоки из-за радиоэлектронных помех. В какой-то момент мы остались совершенно слепыми», — заявил изданию 53-летний командир подразделения беспилотников 125-й бригады ВСУ с позывным Артист.

По словам украинского военного, терминалы вышли из строя впервые с февраля 2022 года. Командир добавил, что это стало самой большой проблемой для украинской армии. Он пояснил, что ВСУ координировали действия по радио или через телефоны там, где они работали.

По данным газеты, на фоне продвижения российских сил киевский режим направил часть резервов на север, ослабляя другие позиции ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 11 по 17 мая российская армия освободила 12 населённых пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

В СМИ писали, что командование ВСУ перебросило элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють» из-под Часова Яра в район Волчанска. В Харьковской области украинское командование начало снимать сотрудников правоохранительных органов с блокпостов и направлять их к Волчанску и Липцам.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай 17 мая заявил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет. Глава государства подчеркнул, что вина за операцию на харьковском направлении лежит на киевском режиме. Операция связана с необходимостью создать санитарную зону.