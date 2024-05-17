Страсбург, Франция, 17 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Венгрия в Совете Европы наложила вето на резолюцию по Украине из-за её безальтернативности. Предложение Будапешта рассмотреть и поддержать другие мирные планы в СЕ не приняли, и Венгрия заблокировала документ, написал 17 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ).

Michel Temer

Глава венгерской дипломатии рассказал по итогам заседания, что Совет Европы хотел принять резолюцию по Украине сегодня. Этот документ признаёт только «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда Венгрия должна поддержать «формулу Зеленского» как единственно возможную, хотя другие страны, в свою очередь, подготовили ничем не уступающие варианту Киева мирные планы.

«Я попросил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это предложение было отклонено большинством. Поэтому я наложил на резолюцию вето, так что решения Совета не было», — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что считает необходимыми реальные мирные переговоры по Украине, а не поставки Киеву оружия и «фантазии о ядерной войне». Чтобы переговоры были успешными, за одним столом должны сидеть «все противоборствующие стороны».

Зеленский в середине ноября 2022 года предложит так называемую «формулу мира» из десяти пунктов, включающих радиационную и ядерную, продовольственную, энергетическую безопасность, освобождение пленных по формуле «всех на всех».

Также формула содержит требования выполнения Устава ООН и восстановления территориальной целостности, вывода ВС России с территории, которую Киев считает своей, и прекращение боевых действий.

По поводу этой инициативы президент России Владимир Путин заявил, что её фактически выдвигают как запрет переговоров. Глава государства в этой связи напомнил, что Киев сам отказался от переговоров с Москвой.

В конце апреля Сийярто заявил о поддержке Венгрией плана Пекина по урегулированию ситуации на Украине, предложенного в феврале 2023 года и отвергнутого Киевом.