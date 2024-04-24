Пекин, 24 апреля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Венгрия поддерживает выдвинутый в феврале 2023 года план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявил 24 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Следует поддерживать любые практические шаги, ставящие своей целью мир, заявил Сияйрто в видеообращении, размещённом в соцсетях после его переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

«Мы будем предпринимать совместные действия для того, чтобы на повестке дня международных организаций стоял вопрос об обеспечении мира. В первую очередь — для того, чтобы международные организации не были политизированными, чтобы не происходило деление мира на блоки», — сказал глава МИД Венгрии.

Пока голоса сторонников продолжения военных действий остаются куда более громкими, нежели голоса тех, кто стремится к миру, добавил Сияйрто.

Как передавало ИА Регнум, план Пекина по урегулированию конфликта на Украине состоит из 12 пунктов и предполагает, в частности, немедленное прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи 2 марта в Москве отметили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. Дипломаты подчеркнули, что ультимативные требования к Москве, которые продвигают Киев и Запад, вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена. Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.