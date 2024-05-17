Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог снова стать основой для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с сопровождающими его в поездке в КНР российскими журналистами.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации», — отметил Путин.

Глава страны напомнил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в России о них никогда не слышали, добавил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, глава государства заявил, что «формулы мира» Запада и Киева основаны на «хотелках», а не на желании добиться мира. Президент подчеркнул, что Россия не собирается участвовать в обсуждении неизвестных условий. Если её не приглашают на переговоры по Украине, то и не надо, добавил он.

Ранее в Кремле назвали конференцию по Украине в Швейцарии бесперспективной. Возможное участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, не повлияет на результативность этой встречи, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, главной причиной будет отсутствие самой России.