Пекин, 17 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину представили стенд нового района Москвы СберСити в ходе визита на VIII Российско-китайское ЭКСПО в Харбине. Глава государства ознакомился с концепцией нового жилого района в Рублево-Архангельском в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

Пресс-служба Сбера СберСити

СберСити — это проект умного города Сбербанка в экологически чистом районе Москвы, в котором фокус делается на новое качество и образ жизни.

В ходе презентации в Китае гостям представили особенности проекта, в том числе комплексное решение «Умный дом», объединяющее продукты партнеров Сбера и собственные решения и технологии АО «Рублёво-Архангельское». Это обеспечивает качество жизни и эффективность энергопотребления. Ключевая особенность такой системы состоит в управлении пользовательскими сценариями и инженерными системами на нескольких уровнях: квартира — дом — территория.

Президенту страны и заместителю председателя КНР рассказали, что СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. На ней будут представлены последние технологии в тепло− и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление. Кроме того, там тестируют зелёные технологии, а в домах будут внедрены решения системы «умный дом», а также искусственный интеллект.

Пресс-служба Сбера СберСити

Также в СберСити учли концепцию энергоменеджмента, согласно которой сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году составит 34%. Проект включает принцип многопоточной сортировки мусора — во всех квартирах СберСити будут установлены измельчители бытовых отходов. Вторым компонентом станет автоматическая система вакуумного удаления мусора. Жители будут опускать отходы в специальные приемники, откуда они будут перемещаться в пункты сбора по сети подземных трубопроводов. Протяженность инженерных сооружений для вакуумного мусороудаления оценивается в 18 км.

Также гостям продемонстрировали концепцию распределенных энергоцентров, которая будет реализована в СберСити вместо централизованной системы отопления. Источники энергии будут размещаться на верхних этажах зданий, и к каждому из них будут подключены несколько домов. Это позволит отказаться от строительства большой котельной на территории, магистральных тепловых сетей и высотных дымовых труб.

Первые жители СберСити появятся уже в июне 2024 года. Площадь застройки составляет 461 га, полную реализацию проекта планируется завершить к 2032 году. На территории будут расположены две поликлиники, гериатрическая резиденция, 16 детских садов и 8 школ, филиал ведущего вуза страны и кампус школы цифровых технологий Сбера «Школы 21».