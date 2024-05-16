Пекин, 16 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Китайская мирная инициатива по Украине является наиболее реалистичной, поскольку предлагает разобраться с первопричинами конфликта. Об этом 16 мая заявил «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

«В данном случае инициатива наиболее реалистична, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Всё остальное — это уже домыслы», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не говорила китайским товарищам о том, что в плане нужно что-то поправить.

По словам Лаврова, Россия предлагает начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы — разобраться в первопричинах конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что идеи по урегулированию украинского кризиса, которые выдвинул Пекин, можно было бы использовать для реализации политико-дипломатического процесса. Инициативы Китая по этому вопросу президент назвал реалистичными и конструктивными.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 14 мая отметил взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису. Он отметил, что там понимают истинные причины конфликта.