Москва, 16 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Москва и Пекин выступают против шагов, которые затягивают разрешение конфликта на Украине и ведут к его эскалации, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном 16 мая на сайте Кремля.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — говорится в документе.

Россия и Китай также призвали не допустить перехода ситуации на Украине в неконтролируемую фазу и назвали диалог оптимальной формой урегулирования конфликта. Они подчеркнули важность устранения первопричин конфликта, а также соблюдения принципа неделимости безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с визитом в Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Это первый международный визит российского президента после переизбрания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 мая назвал план Китая по урегулированию ситуации на Украине наиболее реалистичным. Он отметил, что Пекин стремится устранить первопричины конфликта.

Путин 18 февраля заявил, что Россия открыта к переговорам и с их помощью с 2014 года пыталась урегулировать конфликт, вспыхнувший в Донбассе после государственного переворота в Киеве, а также продолжала попытки нормализовать ситуацию мирным путём после начала СВО. Но киевский режим не выполнял договорённости, а также отказался от переговоров, что вынуждает прибегать к военным действиям, добавил президент.