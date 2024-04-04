Москва, 4 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Безработица в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне, который в феврале снизился до 2,8%. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде профсоюзов в Москве.

РИА Новости/Владимир Песня

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Глава государства уточнил, что в России удалось добиться снижения уровня безработицы благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов и профсоюзных объединений.

«Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась ещё, до 2,8%», — сказал он.

Это один из наиболее важных показателей общего состояния экономики, подчеркнул Путин. Президент уточнил, что в России фактически нет безработицы и в ближайшие несколько лет она стране не грозит.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что к концу 2023 года в стране сократился до 3%. Премьер отметил, что в государствах еврозоны этот показатель выше в два раза.

Президент 2 апреля отметил, что Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики, уже перевалившие за 4%. Путин уточнил, что на этом фоне в стране растут объёмы промышленного производства, а уровень безработицы и количество живущих за чертой бедности находится на историческом минимуме.

Пресс-служба ЦБ 22 марта сообщила, что безработица в России достигла исторического минимума. В Банке России уточнили, что нехватка трудовых кадров осталась главным ограничением для наращивания выпуска товаров и услуг.