Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, беседуя со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, пошутил, что он «не интернет» и не на все вопросы сможет дать ответ.

«Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу», — в шутку напомнил Путин.

При этом глава государства заявил, что попробует сформулировать своё мнение по темам, которые волнуют студентов. Президент также предложил участникам встречи высказать свои идеи и пожелания о том, как можно организовать учебный процесс и взаимодействие между Россией и Китаем, между вузами стран.

Путин взял на себя роль модератора. Российский лидер обратил внимание, что многие из участников встречи тянут руки из зала, желая задать свой вопрос.

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