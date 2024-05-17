Черкесск, 17 мая, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карачаево-Черкесии российского военнослужащего, связанного с запрещённой в стране международной террористической организацией. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности 17 мая.

Кадр из видео

По данным ведомства, он планировал вооружённое нападение на сотрудников республиканских правоохранительных структур.

«В результате проведённых мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещённой в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения», ― сообщили в ФСБ.

При задержании террорист оказал сопротивление, его ликвидировали ответным огнём. Никто из сотрудников органов правопорядка не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889429" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На месте боестолкновения обнаружили автомат Калашникова, большое количество патронов, готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки. Кроме того, сотрудники спецслужб нашли средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности, с которыми боевик обсуждал планируемые преступления.

Следователи возбудили уголовные дела.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая трое сторонников запрещённой в России международной террористической организации, готовившие атаку в Черкесске, получили по 18,5 года колонии строгого режима. Приговор вынес Южный окружной военный суд.

В ФСБ сообщили, что через мессенджер подозреваемые установили контакты с боевиками в Сирии. Выполняя указания кураторов, они приехали в Черкесск и арендовали квартиру. Затем выбрали для атаки одно из административных зданий, которое собирались взорвать. Их задержали в процессе подготовки теракта.

ФСБ 29 апреля сообщила о задержании сторонника ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии на объекте органов власти и правопорядка. Атаку боевик готовил по заданию зарубежного эмиссара. У задержанного в ходе обыска изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.

В Дагестане 31 марта в ходе контртеррористической операции задержали трёх преступников, которые планировали совершить террористические акты.