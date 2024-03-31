Махачкала, 31 марта, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые планировали совершить террористические акты. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В ходе контртеррористической операции, проведённой сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — следует из сообщения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878138" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

НАК уточнил, что при осмотре мест задержания террористов были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как передавало ИА Регнум, режим контртеррористической операции в двух районах Дагестана ввели сегодня в 5:35 утра. Её проводили в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) региона.

В оперативном штабе Дагестана также обратились к населению с просьбой о бдительности и оказании поддержки правоохранителям в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Около 7:00 стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске.

Ранее в Сети появились кадры перестрелки спецназа Федеральной службы безопасности России с боевиками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время проведения контртеррористической операции в городе Карабулаке в Ингушетии.

О введении режима КТО в границах четырёх улиц в городе Карабулаке в Ингушетии стало известно 2 марта.

Были нейтрализованы шестеро бандитов. Личности боевиков предварительно установлены. Боевики пытались сбежать от спецназа через окно, но попытка закончилась провалом.