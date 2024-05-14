Готовивших теракт в Черкесске приговорили к 18,5 года колонии
Готовившие теракт в Черкесске сторонники боевиков в Сирии получили по 18,5 года
Ростов-на-Дону, 14 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Трое сторонников запрещённой в России международной террористической организации, готовившие теракт в Черкесске, получили по 18,5 года колонии строгого режима, сообщила 14 мая ФСБ.
Приговор вынес Южный окружной военный суд. В ФСБ сообщили, что трое членов запрещённой организации установили контакты с её боевиками в Сирии, используя интернет-мессенджер. Выполняя указания кураторов, они приехали в Черкесск и арендовали квартиру. Затем они выбрали для атаки одно из административных зданий, которое собирались взорвать.
«После чего они приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны», — говорится в сообщении ФСБ.
Каждому из трёх фигурантов суд назначил по 18,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Их признали виновными в подготовке теракта, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и в участии в деятельности запрещённой в России организации. Также суд признал готовивших теракт виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 18 апреля проинформировала о задержании в Карачаево-Черкесии троих мужчин по подозрению в подготовке теракта на одном из объектов органов государственной власти. У них при обыске изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и план здания.
Позже, 29 апреля, ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии на объекте органов власти и правопорядка. Теракт сторонник запрещённой организации готовил по заданию зарубежного эмиссара.
У задержанного провели обыск и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.