Ростов-на-Дону, 14 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Трое сторонников запрещённой в России международной террористической организации, готовившие теракт в Черкесске, получили по 18,5 года колонии строгого режима, сообщила 14 мая ФСБ.

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Приговор вынес Южный окружной военный суд. В ФСБ сообщили, что трое членов запрещённой организации установили контакты с её боевиками в Сирии, используя интернет-мессенджер. Выполняя указания кураторов, они приехали в Черкесск и арендовали квартиру. Затем они выбрали для атаки одно из административных зданий, которое собирались взорвать.

«После чего они приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны», — говорится в сообщении ФСБ.

Каждому из трёх фигурантов суд назначил по 18,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Их признали виновными в подготовке теракта, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и в участии в деятельности запрещённой в России организации. Также суд признал готовивших теракт виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 18 апреля проинформировала о задержании в Карачаево-Черкесии троих мужчин по подозрению в подготовке теракта на одном из объектов органов государственной власти. У них при обыске изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и план здания.

Позже, 29 апреля, ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии на объекте органов власти и правопорядка. Теракт сторонник запрещённой организации готовил по заданию зарубежного эмиссара.

У задержанного провели обыск и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.