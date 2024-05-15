Пхеньян, 15 мая, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 14 мая посетил предприятия ВПК, его ознакомили с тактической ракетной системой, которую планируется поставить на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Эти ракетные установки поступят на вооружение тех подразделений, которые отвечают за выполнение «важного задания по нанесению огневого удара», сообщило ЦТАК. Северокорейский ВПК произвёл ракетные системы в первом полугодии.

Северокорейский лидер дал положительную оценку работе предприятий ВПК. Он заявил о необходимости выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения «радикального перелома в подготовке армии к войне».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля северокорейские военные испытали в Западно-Корейском заливе боеголовки крылатой ракеты «Хвасал-1» и зенитной ракеты нового типа.

Через три дня, 23 апреля, стало известно, что северокорейские военные прошли первые виртуальные комплексные тактические тренировки, имитирующие ядерную контратаку с использованием сверхбольших РСЗО.