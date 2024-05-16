Москва, 16 мая, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Группировки войск Вооружённых сил России «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг» за последние сутки улучшили позиции на своих направлениях в зоне СВО, заявил 15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение на переднем крае фронта в ДНР и нанесли удары по украинским силам возле Красного Лимана. Они также отразили две контратаки возле Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-миллиметровые гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.

Бойцы Южной группировки за сутки заняли более выгодные позиции и нанесли удары по подразделениям двух бригад ВСУ возле Часова Яра и Антоновки в ДНР. Потери украинской стороны составили более 520 бойцов, четыре бронемашины, четыре автомобиля, гаубица М777, а также САУ «Акация».

Войсковая группировка «Восток» заняла более выгодные позиции в ходе боёв в ДНР. Российские военные нанесли удары по двум бригадам украинских войск возле Великой Новосёлки и Урожайного. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две БМП, три автомобиля, САУ Krab и артиллерийское орудие «Гиацинт-Б».

Группировка войск «Центр» также улучшила тактические позиции в ДНР и нанесла удары по двум бригадам ВСУ возле Новоалександровки и Евгеновки. Российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков возле Архангельского, Соловьёво, Уманского, Нетайлово и Новоселовки.

«Потери противника составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20 и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявил генерал.

Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла удары по отрядам и военной технике двух бригад украинской армии возле Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 15 мая в ходе совещания с командованием войсками военных округов сообщил, что российская армия в зоне спецоперации продвигается каждый день и на всех направлениях. Глава государства отметил, что российские подразделения выполняют все задачи, поставленные Генштабом вооружённых сил.