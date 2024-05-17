В Москве мужчина на электросамокате сбил девочку и сбежал
Москва, 17 мая, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Девочку одиннадцати лет сбил мужчина на электросамокате на юго-востоке Москвы. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Инцидент произошёл на улице Краснодарской, мужчина, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на девочку, которая ехала на обычном самокате. После столкновения мужчина бросил средство передвижения и скрылся с места происшествия.
Девочка госпитализирована, о её состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по инциденту, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Незадолго до этого случая в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница сбила пятилетнего ребёнка на улице Беринга и скрылась с места инцидента. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмой головы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.