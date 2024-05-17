Москва, 17 мая, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Девочку одиннадцати лет сбил мужчина на электросамокате на юго-востоке Москвы. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Инцидент произошёл на улице Краснодарской, мужчина, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на девочку, которая ехала на обычном самокате. После столкновения мужчина бросил средство передвижения и скрылся с места происшествия.

Девочка госпитализирована, о её состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по инциденту, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Незадолго до этого случая в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница сбила пятилетнего ребёнка на улице Беринга и скрылась с места инцидента. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмой головы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.