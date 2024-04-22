Москва, 22 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда 52-летней жительницы Санкт-Петербурга на пятилетнего ребёнка. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы СК РФ.

Global Look Press

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее в соцсетях и СМИ сообщалось о том, что местная жительница сбила пятилетнего ребёнка на улице Беринга и скрылась с места инцидента. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмой головы.

На данный момент следователи проводят процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в СК РФ.

Как передавало ИА Регнум, в подмосковном Голицыно молодая женщина разбилась на электросамокате за три недели до свадьбы. Во время очередной поездки женщина резко нажала на тормоз, в результате самокат подбросил её вверх и она ударилась лицом об асфальт. Смерть наступила почти мгновенно. У неё осталась пятилетняя дочь.

Вместе с тем директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков 16 апреля рассказал, что в больницы пользователи электросамокатов чаще всего попадают с черепно-мозговыми травмами, повреждениями печени и костей. Он отметил, что травмы на электросамокатах люди получают зачастую довольно тяжёлые. Часто пользователи этого транспорта падают лицом вниз.