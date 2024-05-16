Вашингтон, 17 мая, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки на данном этапе не планируют отправлять на Украину своих военных инструкторов. Об этом в ходе брифинга 16 мая заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Нам ничего не известно об этой возможности», — указала она.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Сабрина Сингх подчеркнула, что американские военные инструкторы в настоящее время ведут программу подготовки украинских военнослужащих, в том числе лётчиков. По её словам, Вашингтон пока не рассматривает вопрос об отправке инструкторов на Украину.

Также заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила о неизменности позиции Соединённых Штатов по применению Вооружёнными силами Украины вооружения, предоставляемого Вашингтоном. Как указала Сингх, представители минобороны во время контактов с украинской стороной неоднократно призывали Киев использовать оружие непосредственно в зоне боевых действий и «на территории Украины».

Как передавало ИА Регнум, в глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что Вашингтон не намерен направлять на Украину как свои войска, так и инструкторов для обучения украинских военных.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя допущение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов и механиков, заявил, что Россия располагает данными о присутствии на Украине французских военных инструкторов. Глава внешнеполитического ведомства подчёркивал, что ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки войск НАТО на Украине связан с отсутствием успехов у украинских войск.