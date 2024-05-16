Москва, 16 мая, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Харьков назвал «прощальным визитом» в этот город заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Комментарий Медведев разместил 16 мая в соцсети «ВКонтакте» и сопроводил публикацию фотографией казнённого итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?» — написал Медведев.

«Или так хочет?» — этот риторический вопрос зампред Совбеза РФ задал под опубликованной им архивной фотографией тел, повешенных в Милане, одно из которых принадлежит итальянскому фашистскому диктатору Бенито Муссолини.

Муссолини казнили в 1945 году как военного преступника. После расстрела тела Муссолини, его приспешников и его любовницы Кларетты Петаччи были вывешены на металлической балке на центральной площади Лорето в Милане. На этом же месте почти год назад фашистским режимом Муссолини были казнены партизаны-антифашисты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава киевского режима Зеленский, Украина может потерять Харьков, так как на этом участке фронта ситуация очень серьёзная. Украинский глава указал, что задержка с американской помощью оказала непосредственное влияние на ход конфликта.

Глава киевского режима также заявил, что весь мир несёт ответственность за происходящее в Харьковской области, и обвинил мировое сообщество в неспособности помочь остановить российскую спецоперацию.