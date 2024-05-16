Грозный, 16 мая, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Эстонский закон об использовании российских активов для компенсации ущерба Украине является откровенным грабежом. Об этом 16 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Татьяна Барыбина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

Он отметил, что активы России за рубежом принадлежат всем россиянам, поэтому на такие вызовы необходимо отвечать решительно и жёстко.

«Считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара», — написал Кадыров.

Глава региона подчеркнул, что не стоит на все это смотреть терпеливо или великодушно.

Как ранее передавало ИА Регнум, парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Закон позволяет использовать замороженные активы в качестве предоплаты за ущерб, который Россия якобы должна возместить Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что здравомыслящие деловые и политические круги на Западе рассчитывают риски ответных мер со стороны России на конфискацию её активов. Он добавил, что Эстония не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное России государство, и подчеркнул, что Россия считает заморозку активов попранием международного права.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 15 мая, что посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны против Москвы. Она подчеркнула, что российская сторона будет расценивать любое посягательство на имущественные права и интересы страны как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы.