Москва, 25 февраля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Рядовой Вооружённых сил России Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат всего в течение 10 дней, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Он является водителем эвакуационной группы. В ведомстве уточнили, что военнослужащий всё это время почти не спал и не отдыхал.

Сеитхалилов также обеспечивал ротацию штурмовых групп и подвоз боеприпасов к позициям российских войск в зоне боевого соприкосновения. Благодаря его работе подразделения ВС РФ оперативно получили несколько тонн снарядов.

В ходе управления транспортным средством рядовому неоднократно удавалось уворачиваться от ударов беспилотников ВСУ и скрывать машину от артиллерийских обстрелов. Отмечается, что этому способствовали высокий профессионализм Сеитхалилова как водителя и хорошее знание рельефа местности.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года стало известно о подвиге российского военного, который в ходе боёв на авдеевском направлении (ДНР) спас своих сослуживцев. Боец закрыл товарищей своим телом от взрыва гранаты. При этом он выжил, но получил тяжелые ранения.

18 февраля Минобороны России обнародовало информацию о капитане мотострелковой роты ВС РФ Олег Пивоваров, который вызвал на себя огонь ракетной системы залпового огня «Град». Он вместе со своим подразделением попал в окружение ВСУ.

Капитан приказал подчиненным отходить. Оставшиеся на позициях российские солдаты хорошо укрепили рубежи и находились в окопах. Никто из отряда не получил серьёзных ранений. Пивоварова наградили «Золотой звездой» Героя России.