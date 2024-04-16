Москва, 16 апреля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Водитель-механик одного из медицинских взводов Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции Михаил Торгашев спас пятерых сослуживцев, закрыв их собой от удара беспилотника ВСУ. Об этом стало известно 16 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

В процессе транспортировки раненых под обстрелом он перенёс их под разбитый танк. Практически в тот же момент услышал звук приближающегося вражеского беспилотника. Если бы Торгашев тоже спрятался от него под танком, погибли бы все. Он принял решение перекрыть собой пространство между траками, закрыв раненых бойцов, и принял удар на себя.

«По словам сослуживцев, он был общительным и доброжелательным мужиком, который всегда был готов помочь товарищам. И подбадривал молодёжь в сложные минуты», — сообщило KP.RU.

Торгашева посмертно представили к званию Героя России.

Как сообщало ИА Регнум, российской военный палкой сбил украинский дрон-камикадзе в зоне спецоперации. На кадрах видно, что беспилотник подлетает к нему в редкой лесопосадке, практически на открытой местности, но боец, воспользовавшись тем, что дрон подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил его, после чего спешно покинул опасный радиус.

В конце февраля российский рядовой Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат за 10 дней. Он обеспечивал ротацию штурмовых групп и подвоз боеприпасов к российским позициям, благодаря ему подразделения оперативно получили несколько тонн снарядов. В ходе выполнения своей работы он неоднократно уворачивался от беспилотников ВСУ и артиллерии.