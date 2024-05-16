Москва, 16 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Первые 83 участника специальной военной операции пройдут обучение по программе развития «Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Алексей Майшев /РИА Новости

«Основной акцент сделают на формировании у участников управленческой и психологической компетентности. Она важна для руководства на должностях государственной и гражданской службы. При этом им не придется отказываться от военного опыта управления. Наоборот, программа поможет переосмыслить его и эффективно использовать в дальнейшем для новой роли», — заявил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Обучение пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж». С 27 мая 53 старших офицера, 24 младших офицера, два высших офицера, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины будут обучатся новым компетенциям.

По словам члена Общественного совета программы «Время героев» Михаила Швыдкого, важно, что каждый участник отбора сможет пройти обучение. Всем, кто заполнял, анкету, предложат учиться на том уровне образовательной программы, который соответствует его знаниям и потенциалу. Это поможет военнослужащим развиваться дальше.

Отмечается, что отдельная линейка оценки была для женщин, которых хоть и немного среди участников специальной военной операции, но они есть. И также пройдет обучение, отметила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

1 марта запустили официальный сайт программы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. После отбора с ними будут работать сотрудники администрации президента и правительства РФ. Также наставниками выступят губернаторы российских регионов, мэры и руководители госкорпораций.

Как сообщало ИА Регнум, участник спецоперации на Украине Руслан Александров стал первым, кто возглавил муниципалитет в России. Его избрали главой Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа. На пост главы района претендовали пять человек.

5 мая первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил в ЛНР один из центров, где проходят тестирование участники проекта «Время героев». Он отметил, что участники спецоперации стремятся принести пользу Родине не только на фронте, они хотят получить новые знания. Для тех, кто по различным причинам не сможет пройти тестирование для первого потока, осенью планируют запустить второй.