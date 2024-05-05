Луганск, 5 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил в ЛНР центр, в котором проходят тестирование участники проекта «Время героев», написал 5 мая глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Телеграм-канал главы ЛНР Леонида Пасечника Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения центра тестирования участников проекта «Время героев»

«Во время визита первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко в ЛНР посетили центр, где проходят тестирование участники проекта «Время героев», о старте которого заявил наш президент Владимир Владимирович Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию», — сообщил Пасечник.

Посетив центр, глава ЛНР отметил, что участники спецоперации стремятся принести пользу Родине не только на фронте, они хотят получить новые знания, и это очень радует.

Не все участники проекта сейчас могут покинуть позиции и прийти на тестирование, написал Пасечник, напомнив, что есть также те, кто пока находится в госпитале, и они смогут пройти тестирование во время отпуска или поучаствовать во втором потоке проекта. Со своей стороны Кириенко сообщил, что второй поток «Времени героев» запустят уже этой осенью.

Побывав в центре, Кириенко и Пасечник осмотрели склад гуманитарных грузов республиканского отделения «Народного Фронта», где в это время волонтёры фасовали пасхальные куличи и продуктовые наборы для жителей освобождённых территорий. Глава ЛНР отметил, что здесь работают как луганские волонтёры, так и люди из других регионов страны.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил о запуске в России кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации. Участие в этой программе позволит военным пройти подготовку для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта. Пока идёт отбор, претенденты — ветераны и участники СВО — проходят тестирование управленческих компетенций в пунктах оценки для участников отбора на проект «Время героев». 22 апреля открылась запись на тестирование в пунктах оценки в Симферополе и Ростове-на-Дону, а 15 мая добавятся пункты ещё в 43 городах.