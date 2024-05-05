Кириенко в ЛНР посетил центр тестирования участников проекта «Время героев»
Луганск, 5 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил в ЛНР центр, в котором проходят тестирование участники проекта «Время героев», написал 5 мая глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«Во время визита первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко в ЛНР посетили центр, где проходят тестирование участники проекта «Время героев», о старте которого заявил наш президент Владимир Владимирович Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию», — сообщил Пасечник.
Посетив центр, глава ЛНР отметил, что участники спецоперации стремятся принести пользу Родине не только на фронте, они хотят получить новые знания, и это очень радует.
Не все участники проекта сейчас могут покинуть позиции и прийти на тестирование, написал Пасечник, напомнив, что есть также те, кто пока находится в госпитале, и они смогут пройти тестирование во время отпуска или поучаствовать во втором потоке проекта. Со своей стороны Кириенко сообщил, что второй поток «Времени героев» запустят уже этой осенью.
Побывав в центре, Кириенко и Пасечник осмотрели склад гуманитарных грузов республиканского отделения «Народного Фронта», где в это время волонтёры фасовали пасхальные куличи и продуктовые наборы для жителей освобождённых территорий. Глава ЛНР отметил, что здесь работают как луганские волонтёры, так и люди из других регионов страны.
Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил о запуске в России кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации. Участие в этой программе позволит военным пройти подготовку для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Программа «Время героев» стартовала 1 марта. Пока идёт отбор, претенденты — ветераны и участники СВО — проходят тестирование управленческих компетенций в пунктах оценки для участников отбора на проект «Время героев». 22 апреля открылась запись на тестирование в пунктах оценки в Симферополе и Ростове-на-Дону, а 15 мая добавятся пункты ещё в 43 городах.