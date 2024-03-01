Москва, 1 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Сайт кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО, которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заработает сегодня с 18:00. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 марта.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

По словам представителя Кремля, все участники программы получат онлайн-обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Те, кто пройдёт отбор, получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж», а также собственных наставников.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.

В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, сказал Владимир Путин.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил также президент. Он попросил Минобороны и командиров боевых соединений поддержать бойцов, которые решат попробовать свои силы в этой программе.