Пекин, 16 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В перспективе российские автомобили Aurus могут начать поставлять на китайский рынок. Об этом заявил 16 мая Telegram-каналу Shot первый вице-премьер Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Автомобили отечественного производства Aurus могут появиться на китайском рынке. Для запуска продаж машин необходимо сначала начать с сервисной инфраструктуры», — отметил он.

Сейчас в Китае начали отказываться от импортных авто. В предыдущие визиты в страну российскую делегацию встречали на зарубежных марках, сейчас — исключительно на китайских, указал вице-премьер. Он добавил, что представленные машины были достойного качества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выбрал для передвижения по Пекину лимузин Aurus. В него он сел после прибытия в аэропорт и выехал со взлётной полосы в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов.

О том, что российский лидер будет пользоваться рестайлинговым автомобилем Aurus, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналистам он пообещал узнать у главы государства мнение об обновлённой версии люксового автомобиля.