Москва, 7 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин теперь будет пользоваться новым, рестайлинговым автомобилем Aurus, сообщил 7 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин 7 мая отправился на церемонию инаугурации на обновлённом российском лимузине Aurus Senat. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые. Чёрный представительский седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлёвского дворца.

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Модель Aurus Senat впервые представили общественности в мае 2018 года во время инаугурации главы государства. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале сообщил, что российский лидер подарил автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын впервые приехал на российском автомобиле на публичное мероприятие в марте 2024 года.