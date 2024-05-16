Пекин, 16 мая, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков, взаимные инвестиции надёжно защищены от третьих стран, заявил 16 мая президент Владимир Путин.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надёжно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», — заявил он по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Глава государства добавил, что доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превысила 90%. Как отметил президент, этот показатель продолжил расти. По словам Путина, углублению торгово-инвестиционных связей России и Китая поспособствовали своевременно предпринятые скоординированные шаги по переводу расчётов в национальные валюты.

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Лидеры двух стран договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента Владимира Путина в Китай. В первый день визита в Пекине состоялись переговоры делегаций двух стран. В Доме народных собраний прошла встреча лидеров двух стран. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждали вопросы всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы.

Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китая развивается быстрыми темпами, несмотря на попытки третьих стран помешать.

Лидеры России и КНР подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Переговоры политиков длились 2,5 часа.