Пекин, 16 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Около 90% всех платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях, заявил 16 мая президент РФ Владимир Путин в Пекине.

Известия/Сергей Лантюхов

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях», — сказал Путин.

Президент отметил, что последние пять лет товарооборот между двумя странами быстро растёт. В самых различных областях Россия и Китай сформировали весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.

Экономическое сотрудничество развивалось и развивается, несмотря на последствия пандемии и действия недружественных стран, направленные на сдерживание развития, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался визит Путина в Китай, в аэропорту Пекина прошла торжественная встреча российского лидера. Президент для передвижения по столице Китая выбрал российский автомобиль «Аурус». Стартовали переговоры в расширенном составе.