Путин заявил, что 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях
Пекин, 16 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Около 90% всех платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях, заявил 16 мая президент РФ Владимир Путин в Пекине.
«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях», — сказал Путин.
Президент отметил, что последние пять лет товарооборот между двумя странами быстро растёт. В самых различных областях Россия и Китай сформировали весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.
Экономическое сотрудничество развивалось и развивается, несмотря на последствия пандемии и действия недружественных стран, направленные на сдерживание развития, отметил глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался визит Путина в Китай, в аэропорту Пекина прошла торжественная встреча российского лидера. Президент для передвижения по столице Китая выбрал российский автомобиль «Аурус». Стартовали переговоры в расширенном составе.