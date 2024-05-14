Вашингтон, 14 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Министерства финансов США 14 мая внесло в санкционный одного россиянина и три компании, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщило американское министерство.

Иван Шилов ИА REGNUM

США включили в санкционный список Дмитрия Белоглазова и компании АО «Илиадис», АО «Распериа» и ООО «Титул». Минфин утверждает, что фигуранты санкционного списка якобы участвовали в попытке обхода санкций, которые страны Запада ввели против Дерипаски.

По данным ведомства, в июне 2023 года Дерипаска якобы вёл дела с владельцем финансовой компании «Титул» Дмитрием Белоглазовым. После этого, якобы как дочерняя компания «Титула» появилась финансовая компания «Илиадис». В начале 2024 года «Илиадис» якобы приобрела инвестиционный холдинг «Распериа», который якобы владеет замороженными акциями Дерипаски.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, США 1 мая расширили антироссийские санкции. В санкционный список включили авиакомпанию «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц. Под ограничения попали структуры группы «Сибантрацит», автозавод «Урал», а также 16 судов. Минфин США включил также в новый пакет антироссийских санкций компании из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Китая, Бельгии и других государств.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что введённые Западом антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика России растёт. Глава государства отметил, что бесконечное число санкций против России направили с одной целью — разрушить страну изнутри, вызвать безработицу, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, но этого случилось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 2 мая заявил, что американские санкции против стран, которые якобы помогают Москве их обходить, не нарушат развитие взаимоотношений этих государств с Россией. Представитель Кремля добавил, что Москва рассчитывает продолжить сотрудничество с партнёрами, минимизируя риски от американских санкций.