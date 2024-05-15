Киев, 15 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений Содружества независимых государств (СНГ), в том числе о вооружённых и стратегических силах. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба аппарата Зеленского.

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Согласно указам, Киев вышел из соглашения СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года.

Также Украина прекратила участие в соглашениях по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

Кроме того, Зеленский подписал указ о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Киев вышел из соглашения СНГ о выполнении полётов самолётов специального назначения.

Ранее украинское правительство приняло решение выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.

2 января Украина вышла из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, которое было принято 6 июля 1992 года в Москве.