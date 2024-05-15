Москва, 15 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено покушение. Об этом 15 мая сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«Дмитрий Анатольевич пожелал господину Фицо выздоровления», — сказал он.

По словам Медведева, цель стрелявшего непонятна.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, на премьера Словакии совершили покушение 15 мая в городе Гандлове после заседания кабмина, когда Фицо вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого Фицо упал на землю. Раненого доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

Момент покушения на премьер-министра Словакии попал на видео.

Злоумышленника задержали. Им оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Фицо неоднократно осуждал санкции против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Москва не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но «кто-то сказал украинцам, что это не надо делать». Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.