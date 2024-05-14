Москва, 15 мая, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что расценивает каждую встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не только как общение давних друзей, но и как плодотворный обмен мнениями по самым актуальным вопросам. Об этом российский лидер рассказал в интервью китайскому информационному агентству Xinhua, опубликованном 15 мая на официальном сайте Кремля.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. 2022

«Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — указал Путин.

Глава государства напомнил, что впервые познакомился с Си Цзиньпином в 2010 году, а стиль общения председателя КНР Владимир Путин охарактеризовал как уважительный, открытый и доброжелательный.

Также в ходе интервью Владимир Путин подчеркнул, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга. Кроме того, отношения двух государств основаны на совпадении национальных интересов, общественной поддержке, защите территориальной целостности и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Xinhua в преддверии своего первого визита в Китай с момента официального вступления в должность президента России после переизбрания. Визит российского лидера в КНР по приглашению Си Цзиньпина состоится 16–17 мая.