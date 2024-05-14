Москва, 15 мая, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга. Об этом в интервью китайскому агентству Xinhua, опубликованном 15 мая на официальном сайте Кремля, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«В его (Российско-китайского партнёрства. — Прим. ред.) основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели — такие, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — указал глава государства.

Современные российско-китайские отношения не зависят от идеологии или политической конъюнктуры, а их развитие является осознанным выбором, основанным на совпадении коренных национальных интересов, взаимодоверии, общественной поддержке, защите территориальной целостности и безопасности, добавил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между странами сыграл решающую роль в выборе Китая в качестве первого государства, которое президент России посетит первым после официального вступления в должность.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный сайт Кремля в преддверии визита Владимира Путина в Китай опубликовал интервью главы государства китайскому информационному агентству Синьхуа, в ходе которого Путин оценил отношения двух стран, дал положительную оценку подходам Пекина к урегулированию конфликта на Украине. Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит пройдёт с 16 по 17 мая.