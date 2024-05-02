Москва, 2 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Введённые Вашингтоном новые санкции против стран, которые якобы помогают Москве их обходить, не нарушат развитие взаимоотношений этих государств с Россией, заявил на брифинге 2 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«США продолжает своё неприкрытое давление на страны <…> но это не способно нарушить ход развития двусторонних взаимоотношений. Страны заинтересованы в этом», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Москва рассчитывает продолжить сотрудничество со странами, минимизируя риски от американских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая США расширили санкции против России. Под рестрикции попали 29 физических и 250 юридических лиц. В частности, в санкционный список включили российские войска РХБЗ и авиакомпанию «Победа».

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции и включило в санкционный список компании из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Китая, Бельгии и других государств. Зарубежные компании подпали под новые ограничения за якобы сотрудничество с военно-промышленным сектором России. Всего в списке фигурирует почти 300 физических и юридических лиц, из которых около 60 находятся в Китае, ОАЭ, Азербайджане, Бельгии и Словакии.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности страны справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин отмечал, что санкции повлекли за собой новые возможности, для отечественных компаний, открылись рынки сбыта.